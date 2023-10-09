Отслуживший сын Виторгана может попасть на фронт в Израиле

Отслуживший сын Виторгана может попасть на фронт в Израиле
Даниил Виторган. Фото из социальных сетей.
Старшего сына Максима Виторгана призвали в качестве резервиста в ЦАХАЛ

Первый сын популярного актера Максима Виторгана окончил службу в израильской армии. Теперь он – резервист. Однако после начала военных действий на Земле Обетованной резервистов призвали.

В их числе мобилизован оказался и 22-летний Даниил. Осенью прошлого года он по собственной воле отправился в армию, отслужив до того в рядах российских вооруженных сил. Снимок сына в военной форме Максим Виторган с гордостью выложил тогда в своих социальных сетях.

О том, что в Израиле военная служба обязательна для всех совершеннолетних, невзирая на пол, давно известно. В случае начала боевых действий в стране объявляют массовую мобилизацию. Так и произошло после недавних событий в стране.

Пока неизвестно, какое развитие ждет ситуацию на точках соприкосновения. Непонятно и то, как будет влиять извечное противостояние на граждан Израиля. Но за свою страну молодые израильтяне встают в строй не глядя.

Будет ли у Даниила Виторгана работать патриотизм на новой родине, непонятно. Но от призыва и мобилизации ему в любом случае не устраниться.

Хотя, судя по его собственному желанию отслужить в армиях обеих стран, таких порывов у юного Виторгана не появится.

Источник: ТВ-центр ✓ Надежный источник
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