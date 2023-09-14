Критикующему СВО Козловскому отказали в доверии и отправили в армию

Народ дал понять, что больше не может верить актеру так, как раньше

Данила Козловский – один из самых известных и узнаваемых актеров страны. В свои 38 лет он может похвастаться внушительной копилкой киноработ, которая постоянно пополняется. Каждый год на экраны выходят как минимум несколько фильмов с участием звезды.

Казалось, актер навсегда останется любимчиком публики и не потеряет востребованности. Однако не так давно по карьере Козловского был нанесен серьезный удар. Этой весной глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием проверить артиста. Он обвинил звезду фильма "Духless", заявив, что та сделала ряд заявлений с критикой СВО и на время уехала в США.

После этого спектакли Данилы Козловского были отменены. Артист решил не оставлять обвинения без внимания и подал на Бородина в суд. Иск актера о защите чести и достоинства приняли после нескольких попыток и, как стало известно накануне, частично удовлетворили. Суд обязал главу ФПБК удалить порочащие репутацию звезды записи и выплатить ей один рубль в качестве компенсации.

Судя по всему, радоваться завершению скандальной истории пока рано. Стало известно, что Виталий Бородин не согласен с решением суда и собирается его обжаловать. Чем закончится разбирательство в итоге – пока остается загадкой. Впрочем, многие уже успели сделать выводы из того, что увидели.

Некоторые пользователи Сети поддержали Козловского, объяснив, что он уезжал в США лишь с целью навестить свою дочь. А другие посчитали, что поступок артиста нельзя прощать и отказали ему в доверии. Более того, люди отправили актера в армию вместе с Даней Милохиным, который недавно угодил в громкий скандал с призывом.

"Козловский, мы все помним и не простим", "Наш суд – самый гуманный суд в мире, всех простили. А можно этих тоже на службу, как Милохина, пригласить?", – процитировал недовольных поведением Козловского пользователей АИФ.