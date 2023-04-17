Киркоров ответил Галкину* на призыв отправиться в зону СВО

Певца ничем не испугать

Поп-король российской сцены Филипп Киркоров отреагировал на недавний выпад давнего коллеги и друга Максима Галкина*, который решил выдать остроту на одном из своих концертов. Тогда шоумен сообщил, что российские власти могут послать певца в зону боевых действий в прозрачных колготках, чтобы добиться мира.

Певец, на удивление, сохранил спокойствие и не выразил никакой обиды в отношении Максима. Филипп лишь сообщил, что готов и к такому повороту событий, если от него того потребует Родина.

"Меня ничем не испугаешь", – высказался Филипп.

Экс-супруг Примадонны добавил, что не испытывает никаких обид – даже готов посмеяться над подобной шуткой. А что касается Галкина, так последний всегда мог сделать острое заявление – всегда тем и отличался "на язычок".

Ранее Киркоров выдал свой секрет в эфире шоу "Маска" на телеканале НТВ – певец совершенно неожиданно для зрителей и жюри решил признаться в чувствах своей коллеге по сцене.

*признан иностранным агентом решением Минюста