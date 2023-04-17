"Будучи женатиком": раскрыта грязная тайна Киркорова

Моральные принципы артиста подкачали

После спешного отъезда примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой за рубеж практически единоличным "правителем" отечественного шоу-бизнеса стал певец Филипп Киркоров. Сейчас внимание к его персоне резко повысилось – многие обсуждают результаты вмешательства во внешность поп-короля пластического хирурга. Недавно артист ошарашил публику новой сенсацией.



Свой "грязный секретик" Филипп раскрыл во время очередного выпуска популярного музыкального телешоу "Маска". Настоящий фурор произвела артистка, скрывавшаяся под личиной Мышонка. Судьи долго не могли отгадать, кто же является обладательницей чарующего голоса.



В конце концов, секрет был раскрыт. Под маской оказалось любимица публики Наташа Королева. Киркоров очень эмоционально отреагировал на неожиданную встречу с коллегой. Под впечатлением он даже случайно выдал свою тайну. Оказалось, что артист испытывал к Королевой романтические чувства. Пикантность ситуации добавляет то, что страсть охватила сердце певца, когда он еще был женат на Алле Пугачевой.

"Пусть все знают нашу тайну. Я же в тебя был влюблен. Был влюблен, будучи женатиком", – признался певец.

К слову, ранее Киркоров рассказал о том, что последнее время страдает от серьезных провалов в памяти.

