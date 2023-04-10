Филипп Киркоров озвучил причину регулярных провалов в памяти

Филипп Киркоров озвучил причину регулярных провалов в памяти
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
У пожилого артиста серьезные проблемы

Знаменитый российский певец Филипп Киркоров давно разменял шестой десяток, однако отчаянно продолжает молодиться. Тем не менее, годы берут свое. Недавно поп-король отечественной эстрады пожаловался на серьезные провалы в памяти и даже озвучил причину такого нездорового состояния.

Артисту пришлось давать подробные комментарии после того, как его недуг всплыл на публике. Филипп Бедросович продолжает выполнять роль судьи на популярном музыкальном телешоу "Маска". Там-то зрители и увидели, что у Киркорова серьезные проблемы.

Так, певец несколько раз называл свою коллегу по сцене певицу Валерию "Валерой", а затем и вовсе забыл имя телеведущей Регины Тодоренко. Тут уж на странное поведение знаменитости многие обратили внимание.

Киркорову пришлось сознаться, что у него действительно начались серьезные проблемы со здоровьем. Периодически артиста мучают провалы в памяти. Филипп заявил, что такие неприятности начались на фоне перенесенного коронавируса. Артист не только путает имена, но периодически забывает, какое сейчас время года.

Источник: Шоу "Маска" ✓ Надежный источник
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