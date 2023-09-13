Компенсация морального вреда: Козловский отсудил у активиста Бородина 1 рубль

Компенсация морального вреда: Козловский отсудил у активиста Бородина 1 рубль
Данила Козловский. Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Популярный актер выиграл суд у главы ФПБК

В апреле этого года активист Виталий Бородин обратился к министру внутренних дел России с просьбой проверить Данилу Козловского на дискредитацию Вооруженных сил РФ. По его словам, сразу после событий в феврале 2022 года, знаменитый актер уехал в США, а позже решил вернуться обратно в Россию, чтобы продолжить зарабатывать деньги в театре и кино. 

Кроме того, в своем микроблоге Виталий Бородин опубликовал пост, где рассказал, что якобы Данила Козловский призывает поклонников к участию в митингах. Актер поспешил опровергнуть информацию, добавив, что у него нет второго гражданства в США, и он ездил туда просто навестить своего ребенка. 

Через несколько дней после обвинения Виталия Бородина, Данила Козловский подал исковое заявление в суд о защите чести и достоинства. Сегодня стало известно, что активист должен не только выплатить компенсация морального вреда, но и удалить все порочащие репутацию актера публикации. Так, артист отсудил у своего обидчика 1 рубль.

Правда, сам глава ФПБК не согласен с решением суда. В своем микроблоге он опубликовал пост, в котором заявил, что рано говорить о том, что Данила Козловский выиграл суд. По словам Виталия Бородина, суд проходил без его участие. 

"Если решение действительно такое, будем обжаловать, готовиться к следующему вышестоящему заседанию и будем там до конца уже судиться. Вариантов больше нет никаких", – поделился активист. 

Ранее "Утро.ру" писало, что сериал с Данилой Козловским не пустили в прокат после громкого скандала.

Источник: "Подъем" ✓ Надежный источник
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