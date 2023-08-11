Сбежавшая из России известная юмористка раскрыла свое местонахождения

Стало известно, как живет звезда

Звезда шоу "Однажды в России" пропала с телеэкранов. Поклонники забили тревогу, потеряв из виду свою любимицу. Как оказалось, известная юмористка вслед за некоторыми своими коллегами по творческому цеху сбежала из России. А на днях Ирина Чеснокова раскрыла свое местонахождения.

В последнее время она довольно часто публиковала снимки из ОАЭ, из-за чего поклонники сделали вывод о том, что обосновалась звезда именно там. Но эту версию она опровергла. Артистка призналась, что, уехав за границу, она пока не определилась, где будет ее новый дом. Поэтому пока просто путешествует по миру, пытаясь понять, где ей будет комфортно.

Как выяснилось, звезда "Однажды в России" давно мечтала принимать спонтанные решения о переезде и завидовала тем, кто может легко решиться на смену локации. Теперь она может себе это позволить. При этом Ирина Чеснокова не исключает, что вернется на родину.

Дело в том, что ей очень важен комфорт и ощущение дома. И не факт, что она обретет эти чувства за границей. Родственники артистки остались в Воронеже, но она старается пересекаться ними за границей, признаваясь, что вдали от родной мамы ей сначала было непросто.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что народ ошарашил вид сбежавших из России артистов. В Сети появился снимок, на котором запечатлены Максим Виторган и Ингеборга Дапкунайте.