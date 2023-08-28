Беглый Виторган побрился налысо и отслужил в армии Израиля

Ранее он служил в российских войсках

После начала спецоперации семья российского актера Эммануила Виторгана на некоторое время словно ушла в тень. Поговаривали, что дети актера разъехались кто куда. Со временем все становится на свои места.

Внук Эммануила Даниил Виторган больше года назад уехал из России и теперь живет в Израиле, имея гражданство этой страны. На днях стало известно, что наследник Виторгана отслужил в армии Израиля. Ранее в 2019-м году он уже служил в армии, но это было в России и по контракту.

Внук Эммануила Виторгана заранее готовился к армии. Он сам побрился налысо и был во всеоружии. Мать Даниила Виктория Верберг показала в своих соцсетях снимок рвущегося в бой сына и почему-то назвала его "непотопляемым".

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Максим Виторган вызвал волну споров в Сети. Из-за того, что он не демонстрируют свою политическую позицию открыто, раздражает поклонников еще больше.

Все дело в том, что оставшегося без работы актера уличили во лжи. Сын Эммануила Виторгана жаловался на то, что в России якобы наложен запрет на работу. В ответ на это правозащитник Андрей Князев заявил, что в России нет такого явления, на которое актер мог списать бы свою безработицу. По сути адвокат убедил публику в том, что Максим Виторган попросту нагло врет.