Беглый Виторган побрился налысо и отслужил в армии Израиля

Беглый Виторган побрился налысо и отслужил в армии Израиля
Фото: www.unsplash.com
Ранее он служил в российских войсках

После начала спецоперации семья российского актера Эммануила Виторгана на некоторое время словно ушла в тень. Поговаривали, что дети актера разъехались кто куда. Со временем все становится на свои места. 

Внук Эммануила Даниил Виторган больше года назад уехал из России и теперь живет в Израиле, имея гражданство этой страны. На днях стало известно, что наследник Виторгана отслужил в армии Израиля. Ранее в 2019-м году он уже служил в армии, но это было в России и по контракту. 

Внук Эммануила Виторгана заранее готовился к армии. Он сам побрился налысо и был во всеоружии. Мать Даниила Виктория Верберг показала в своих соцсетях снимок рвущегося в бой сына и почему-то назвала его "непотопляемым". 

Виктория Верберг с сыном Даниилом Виторганом. Фото: социальные сети

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Максим Виторган вызвал волну споров в Сети. Из-за того, что он не демонстрируют свою политическую позицию открыто, раздражает поклонников еще больше. 

Все дело в том, что оставшегося без работы актера уличили во лжи. Сын Эммануила Виторгана жаловался на то, что в России якобы наложен запрет на работу. В ответ на это правозащитник Андрей Князев заявил, что в России нет такого явления, на которое актер мог списать бы свою безработицу. По сути адвокат убедил публику в том, что Максим Виторган попросту нагло врет.

Фоторепортаж
Максим Виторган рассказал, о чем говорят женщины
+
Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Вторая Украина": вскрылись коварные планы Запада против России

Европа и США давно точили зуб на Москву

Кравец сообщила о бесславном завершении карьеры уехавшей Орбакайте

На выступлениях дочери Пугачевой в России поставлен крест

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей