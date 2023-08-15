Беглый Виторган остался без работы: появились подробности

Эксперт уличил актера во лжи

В последнее время известный актер Максим Виторган не может похвастаться незапятнанной репутацией. Бывший муж Ксении Собчак уже не раз вызывал волну обсуждений своими неоднозначными заявлениями и записями в соцсетях. В результате у звезды сокращается не только число поклонников, но и сумма гонораров.

Максим Виторган не демонстрируют свою позицию открыто, чем, кажется, раздражает публику еще больше. Вероятно, артист считал, что его намеки и завуалированные высказывания поймут только избранные, однако проблем избежать ему все же не удалось. Как известно, в последнее время бывший супруг Собчак столкнулся с трудностями в работе. А теперь его еще и уличили во лжи по этому поводу.

На днях у Виторгана случился спор с одной из подписчиц. Пользовательница заявила, что, по ее мнению, в России никого и ни в чем не ограничивают. А актер в ответ пожаловался, якобы на него в стране наложен запрет на работу. Однако у всех, кто поспешил пожалеть сына Эммануила Виторгана, есть шанс разочароваться.

Адвокат Андрей Князев заверил, что в России попросту не существует явления, на которое актер списал свою безработицу. По словам специалиста, официально запрет на работу ни на кого наложить не могут. Выходит, пожаловавшийся на жизнь Максим Виторган буквально врет и не краснеет.

Впрочем, нельзя отрицать, что подобная фраза могла вырваться у артиста от безысходности. Но, по мнению специалиста, причина профессиональных проблем актера кроется в другом. Князев объяснил, что если Виторгана и стали меньше приглашать на работу, то только потому, что он, вероятно, не устраивает работодателей как профессионал.

"Но это дело театра или продюсеров, приглашать его или нет на роль. И это может быть связано как с политическими причинами, так и с неподходящим типажом", – поделился своим мнение адвокат.

Судя по всему, проблемами в карьере череда испытаний Максима Виторгана не ограничивается. Ранее "Утро.ру" писало, что актер намекнул на расставание с Нинидзе.