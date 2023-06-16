Варшавер накинулся на Садальского за ложь о Мироновой

Страсти вокруг Марии не стихают

Знаменитая российская актриса Мария Миронова не покидает родной театр "Ленком" – это ложь. Ранее недостоверную информацию распространил ее коллега по звездному цеху Станислав Садальский. Руководитель культурного учреждения Марк Варшавер заявил, что Станислав неприкрыто врет.

Варшавер отметил, что Садальский частенько позволяет себе не соответствующие реальности заявления.

"Это очередная ложь горе-артиста Садальского! Как можно потерять такую артистку, скажите мне? Красивая, талантливая, чудная", – эмоционально прокомментировал конфликт Марк Борисович.

Ранее Садальский в социальных сетях объявил, что Марию Миронову якобы заставили написать заявление об увольнении. Такую информацию публикует "Пятый канал".


Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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