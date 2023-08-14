Знаменитый киевский актер уехал работать в Россию

Знаменитый киевский актер уехал работать в Россию
Глеб Михайличенко. Кадр: YouTube
На родине такой шаг не оценили

Известные события прошлого года оказали серьезное влияние на все сферы жизни. Многие российские и украинские артисты решили кардинально изменить свою жизнь и покинули родные страны. В украинской прессе любят писать о россиянах, которые пожелали расплеваться с нашей страной, однако также немало украинских звезд покинули Незалежную.

Так, в информационном пространстве появились данные о том, что популярный киевский артист Глеб Михайличенко собрал вещички и покинул украинское государство. Теперь талантливый молодой человек живет и трудится в России. По имеющимся сведениям, артист работает на российскую организацию, которая производит коммерческие видеоролики.

Ранее Михайличенко служил в Театре юного зрителя на Липках. В киевском культурном учреждении подтвердили, что артист больше не является частью коллектива.

Как и следовало ожидать, в социальных сетях тут же началась травля знаменитости. Украинские интернет-пользователи называют Глеба предателем и желают, чтобы на его голову обрушились все небесные кары. При этом не сообщается, как молодому человеку удалось покинуть территорию Украины. Как известно, сделать это не так просто.

К слову, ранее известная украинская певица Светлана Лобода попала в очередной скандал. Соотечественники набросились на знаменитость и погнали ее с территории Польши.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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