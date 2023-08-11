"Поддерживала Россию": украинцы со скандалом погнали Лободу из Польши

"Поддерживала Россию": украинцы со скандалом погнали Лободу из Польши
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певица стала изгоем по всему миру

Певица Светлана Лобода, которая устроила настоящую истерику в соцсетях сразу после начала СВО, оказалась не у дел. Несмотря на то, что артистка активно выражала русофобские настроения и даже запела на украинском, ей почему-то мало кто верит на Западе. Таким образом получается, что отказавшись от России, Лобода становится изгоем по всему миру. 

Красотку подозревают в лицемерии и считают, что не так уж и сильно она любит свою Украину, а при первом удобном случае развернется обратно лицом к России. Из-за этого с ней уже отказались выступать на одной сцене русофобы Макс Барских и Верка Сердючка, в итоге Лободе не дали нормально выступить в Латвии и Молдавии. 

Теперь скандал докатился и до Польши. Там на нее набросились беженцы из Украины, обвинив певицу в неискренности и поддержке России. Светлана Лобода привезла в лагерь беженцев в Варшаве вещи для детей и гуманитарную помощь, но снова пришлась не ко двору. Некоторые украинские беженцы охотно фотографировались со Светланой Лободой, другие высказали ей свое недовольство и назвали ее лицемеркой. 

Напомним, в России Светлана Лобода внесена в список украинских звезд, которым запрещён въезд в нашу страну на 50 лет за критику СВО. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что концерт Светланы Лободы в Ницце обернулся скандалом

Фоторепортаж
Лобода показалась в странном виде
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Источник: Telegram • Требует проверки
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