"Это было ложью": Назаров публично плюнул в Хабенского

"Это было ложью": Назаров публично плюнул в Хабенского
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитости серьезно поссорились

Дмитрий Назаров, который уехал из России после скандала по поводу своего антивоенного творчества, сперва утверждал, что понимает директора МХТ Константина Хабенского, который уволил его с работы. Тогда актер объяснял, что перед ним поставили условие более высокопоставленные лица: либо убирате Назарова, либо отзывается бронь на других актеров театра. Пожертвовать всей труппой Хабенский не мог, поэтому и принял сложное решение.

Однако спустя время оказалось, что обстаятельства сложились иначе. Дмитрий Назаров утверждает, что Хабенский нагло соврал ему о причинах увольнения – никаких жестких ультиматумов главе МХТ не выставляли. 

"Мы хотели его оправдать, что он спас спас 29 парней-актеров от мобилизации. Прошло время, и теперь мы точно знаем, что это было ложью", – заявил актер.

Что именно произошло между ним и Хабенским он пояснять не стал. Однако его супруга Ольга отметила, что бывший начальник должен оправдываться сам за себя, а у них для этого нет причин.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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