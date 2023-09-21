"Косить не будет": Харатьян решил отправить сына на фронт

Актер дал интервью

Народный артист России Дмитрий Харатьян заслужил любовь и признание миллионов сограждан не только как талантливый актер театра и кино, но и как большой патриот своей родины. К примеру, он публично поддержал решение главы государства о проведении специальной военной операции.

Более того, звезда готова отправить на фронт собственного сына, если потребуется. Дмитрий Харатьян дал интервью радио "Комсомольская правда", в котором заявил, что его 25-летний наследник может отправиться в зону СВО, даже несмотря на ограничения по здоровью.

"Ивану 25 лет, военнообязанный. Косить не будет", – подчеркнул Дмитрий Харатьян.

Он также отметил, что сам отправился служить в 24 года. По словам артиста, тогда он был уже известным человеком, фотографии которого печатали на обложках журналов. Однако совесть не позволила звезде воспользоваться ситуацией и отказаться от армии.

Кстати, в том же интервью актер заявил, что спецоперация России на Украине – это не просто конфликт двух стран. По мнению "гардемарина", сейчас происходит передел мира, в результате чего должна решиться судьба нашей страны.

Дмитрий Харатьян добавил, что поддерживает российский народ, страну и армию, а вот о роли США он высказался негативно. Артист напомнил, как американцы вероломно вторгались в другие страны.

