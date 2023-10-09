Бегущего из Израиля Чубайса увидели в аэропорту Тель-Авива

Бегущего из Израиля Чубайса увидели в аэропорту Тель-Авива
Анатолий Чубайс. Фото: Photoagency Interpress/www.globallookpress.com
Куда направляется экс-глава "Роснано", неизвестно

Экс-руководитель российской государственной корпорацией "Роснано" Анатолий Чубайс, пишут в медиа, попал на камеры в аэропорту Тель-Авива – журналисты пишут, что именно он является тем самым мужчиной с белесыми волосами. 

Чубайс с женой покидают Израиль после начала военных действий, утверждают очевидцы. Предположительно бывший глава Роснано запечатлен на снимке с супругой Авдотьей Смирновой на стойке в аэропорту.

Фото: соцсети

Как пишет Daily Storm, билет на прямой рейс в Москву из Тель-Авива начинается от 100 тыс. рублей. Все раскупается в бешеном темпе чуть ли не в мгновение ока. Счастливчиками можно назвать и тех, кому удалось взять билет с мало-мальски удобной пересадкой. Впрочем, совершенно неизвестно, куда направился Чубайс с супругой.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Чубайс "удрал" из страны, оставив гигантскую финансовую дыру в "Роснано". Тот покинул страну весной прошлого года, после подписания указа главой государства о его освобождении от занимаемой должности (специальный представитель президента по устойчивому развитию).

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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