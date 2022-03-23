Чубайс лишился высокого поста и спешно покинул Россию - СМИ

Чубайс лишился высокого поста и спешно покинул Россию - СМИ
Анатолий Чубайс. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вместе с политиком за границу уехала его супруга

Сегодня, 23 марта, в прессе появилась информация о спешном отъезде известного государственного деятеля Анатолия Чубайса за границу.

Также сообщается, что политик покинул пост специального представителя российского лидера по вопросам устойчивого развития. По некоторым данным, вместе с Чубайсом уехала и его супруга, известный кинорежиссер Авдотья Смирнова. Такую информацию распространяет издание Bloomberg.

Зарубежные журналисты ссылаются на два источника, которые "знакомы с ситуацией". Информаторы уверяют, такое решение Чубайса продиктовано его несогласием с политикой российских властей.


Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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