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Сегодня, 23 марта, в прессе появилась информация о спешном отъезде известного государственного деятеля Анатолия Чубайса за границу.
Также сообщается, что политик покинул пост специального представителя российского лидера по вопросам устойчивого развития. По некоторым данным, вместе с Чубайсом уехала и его супруга, известный кинорежиссер Авдотья Смирнова. Такую информацию распространяет издание Bloomberg.
Зарубежные журналисты ссылаются на два источника, которые "знакомы с ситуацией". Информаторы уверяют, такое решение Чубайса продиктовано его несогласием с политикой российских властей.
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