Вместе с политиком за границу уехала его супруга

Сегодня, 23 марта, в прессе появилась информация о спешном отъезде известного государственного деятеля Анатолия Чубайса за границу.

Также сообщается, что политик покинул пост специального представителя российского лидера по вопросам устойчивого развития. По некоторым данным, вместе с Чубайсом уехала и его супруга, известный кинорежиссер Авдотья Смирнова. Такую информацию распространяет издание Bloomberg.

Зарубежные журналисты ссылаются на два источника, которые "знакомы с ситуацией". Информаторы уверяют, такое решение Чубайса продиктовано его несогласием с политикой российских властей.



