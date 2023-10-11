Объявлено о массовом возвращении беглых звезд и миллиардеров в Россию

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Конфликт в Израиле дал толчок к возвращению некоторых знаменитостей в Россию. На это отреагировал депутат ГД Султан Хамзаев, который считает, что в действительности российские звезды и бизнесмены никому не нужны.
Политик объявил, что беглые граждане массово вернуться в Россию в ближайшее время – об этом он говорил с самого начала СВО.
"В Европе, Израиле они уже никому не нужны, с них просто высасывают последние деньги и публичную активность", – приводит его слова "Общественная служба новостей".
По его словам, подобные люди являются лишь простыми скитальцами в поисках лучшей жизни. И потому у среднестатистического россиянина они вызывают исключительно презрение. Именно по этой причине, объясняет Хамзаев, публика бурно отреагировала на возвращение миллиардера Михаила Фридмана в Москву, указывает телеканал "360".
Как напоминает "Радио 1", на бизнесмена после приезда в Россию подали заявление в Генпрокуратуру. Его хотят проверить по статьям о госизмене и дискредитации ВС РФ.
В Госдуме также допускают, что в случае возвращения знаменитых россиян, которые заняли сторону Украины в конфликте, их будет "обеспечен Магадан".
Все произошло в нескольких десятках км от линии фронта, если верить спикеру