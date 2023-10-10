Улетевшая из-за СВО украинская певица нашла способ заработать в России

MARUV придумала гениальную идею

Украинская исполнительница Maruv решила вернуться в Россию – здесь она будет выступать и зарабатывать средства. Не так давно Анна Корсун (настоящее имя певицы) снова решила делать песни на русском языке. Длительное время после специальной операции звезда молчала – и вот недавно вернулась в социальные сети для русскоязычных слушателей.

Ныне Анна выпускает хиты для россиян под псевдонимом Shlakoblochina и ведет страницу в социальной сети "ВКонтакте", где активно общается с поклонниками на русском. Однако есть небольшая любопытная деталь – аккаунты в запрещенной сети она ведет исключительно на английском. И совершенно не афиширует свое творчество, связанное с Россией.

Естественно, такая позиция у многих вызвала вопросы – однако Анна во что бы то ни стало намерена сохранить тайну.

Кстати, после специальной операции Maruv уехала в Киев, а после рождения ребенка переехала в Турцию. Еще весной прошлого года ее поливали негативом с обеих сторон из-за пары постов в соцсетях с призывами к миру. После этого о Maruv долгое время никто ничего не слышал.

А ранее мы писали, как концерт с Maruv внезапно отменили в Белоруссии – как посчитала сама исполнительница, из-за отказа принимать участие в фестивале, организованном главой республики Александром Лукашенко.