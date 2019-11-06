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Облитая грязью Maruv плюнула в украинцев

Облитая грязью Maruv плюнула в украинцев
Maruv. Фото: www.globallookpress.com
Певицу из Незалежной возмутила реакция сограждан на ее награду

Анна Корсун, выступающая под сценическим псевдонимом Maruv, прокомментировала скандал, в котором оказалась замешана. Признанная "лучшей российской артисткой" украинка жестко ответила на критику в соцсети. Как написала исполнительница под снимком с церемонии, ей надоел "этот бесполезный срач и перекручивание фактов".

Затем, добавив, что "получила награду на международной премии MTV EMA в номинации "Лучший артист по версии MTV Russia", призвала научиться "читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью", и пояснила: "Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству... на красной дорожке я обозначила, откуда я родом, а когда выходила получать награду, я получала ее под украинским флагом". По словам исполнительницы, соотечественники опять разочаровали ее "своим невежеством и оскорблениями". В заключение она отметила, что поет "для всех, кому нравится ее музыка", и назвала себя "мировым" артистом, подчеркнув собственное право выступать в любой стране и то, что ждет "Грэмми".

Среди комментаторов пылкой речи звезды отметилась ее коллега. Рита Дакота сообщила, что ее также обвинили в приверженности России, но ей "плевать", и выразила уверенность что скоро в адрес Анны Корсун полетят другие комментарии – "она наша, она наша". Фанаты тоже поддержали Maruv: "Достойный ответ недостойным людям", "Молодец", "Ты самая лучшая, яркая и талантливая девушка", "Грэмми"  будет, отвечаю", "Всегда так держать, и только вперед".

Громкий скандал разразился после ежегодного конкурса MTV Eurоpe Music Awards. На нем Maruv получила премию в номинации "Лучший артист по версии MTV Russia". Некоторые СМИ почему-то назвали ее "лучшей российской артисткой", из-за чего и разгорелся весь сыр-бор, отмечает РИА ФАН.

Ранее Анна Корсун победила в финале национального украинского отбора на "Евровидение-2019". Однако от участия отказалась, так как ей пытались навязывать контракт, по которому запрещено выступление в России, напоминает "Вечерняя Москва"

Полина ДОРОЖКИНА

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