Украинскую отказницу от "Евровидения" взбесил вопрос о России

Maruv передумала насчет поддержки представителя от нашей страны

Несостоявшаяся конкурсантка "Евровидения" от Украины Анна Корсун, более известная как Maruv, окончательно расставила все точки над i поводу своего отношения к России.

В интервью изданию "Йод. Медиа" девушку спросили о том, что же она в действительности имела в виду, когда говорила о своих планах болеть за российского певца Сергея Лазарева на "Евровидении-2019". В ответ она высказала претензии к журналистам-соотечественникам, которые откровенно спекулируют на ее имени и сложных отношениях между странами.

"Я устала от того, что СМИ вырывают мои слова из контекста, чтобы повысить трафик своих ресурсов. Ситуация с конкурсом "Евровидение-2019", которая, казалось бы, давно забытая, ежедневно возвращается ко мне новыми заголовками, они поражают меня", – заявила Maruv.

Она решила "пояснить раз", чтобы больше к ней не было вопросов на горячую украинско-российскую тематику. Лазарев – ее хороший знакомый. Они вместе участвовали в шоу "Голос страны – 4" пять лет назад, где он был в качестве ее наставника. Речь идет всего лишь о дружбе с одним из многих российских коллег, и только.

Однако планы Maruv насчет голосования за своего знакомого все-таки изменились. Теперь она намерена отдать свой голос не за его песню "Scream", а за любой "хит, который взорвет Европу".