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Отказавшаяся от "Евровидения" украинка выбрала Россию

Maruv. Фото: www.globallookpress.com
Певица из Незалежной рассказала, за кого болеет

Анна Корсун, которую знают как Maruv, сообщила, что на песенном конкурсе в Израиле будет мысленно поддерживать всех участников. Однако больше, чем за других, она переживает за представителя России Сергея Лазарева.

"Понятно, из-за моего хорошего отношения к Сереже, у нас с ним классная, интересная совместная история есть, поэтому буду его поддерживать",

объяснила артистка. И добавила, что собирается "посмотреть другие выступления, поддержать тех артистов, которые будут делать крутой перформанс".

Но сама Анна не станет участвовать в следующих национальных отборах на Украине, чтобы поехать на "Евровидение". По ее мнению, конкурс "устарел и неактуален", цитирует телеканал "360". Maruv также отметила:

"Я находилась на отборы на всю жизнь. Спасибо за то, что поддерживали меня, но еще раз пойти на отбор я не решусь. С темой этого конкурса надо завязывать".

Maruv. Фото: www.globallookpress.com

В начале апреля украинская певица уезжает в Россию на масштабные гастроли и даст сольный концерт в Москве. А тур по Незалежной исполнительница думает организовать в конце лета или в начале осени.

Анна Корсун победила в украинском национальном отборе на "Евровидение-2019" и должна была представлять страну на конкурсе в Тель-Авиве. Но из-за условий предложенного ей договора и нежелания "превращать свое пребывание на конкурсе в прoмoaкции политиков", отказалась от этого.

Позже ее примеру последовали другие участники отбора – группы Freedom-jazz girls band и Kazka. А 27 февраля, стало известно, что от Украины вообще никто не поедет на "Евровидение".

Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев. Премьера его новой песни – "Scream" – состоялась 9 марта и взорвала Сеть. Букмекеры прочат артисту второе место, а соотечественники Анны Корсун – победу.

Для исполнителя это будет вторая попытка взять главный приз – в 2016 г. он выступал на "Евровидении". Тогда, выиграв приз зрительских симпатий, он занял только третье место.

В 64-й раз конкурс пройдет в Тель-Авиве. Он продлится с 14 по 18 мая.

Полина ДОРОЖКИНА
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