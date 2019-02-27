Опять Россия виновата: "Евровидение-2019" пройдет без Украины

В скандале вокруг отбора артистов для представления Незалежной в конкурсе поставлена жирная точка

Киев громко хлопнул дверью: Национальная общественная телерадиокомпания Украины объявила, что в этом году Украина не будет участвовать в конкурсе. Там подчеркнули, что могли бы послать на "Евровидение" любого другого музыканта не из числа финалистов и даже участников нацотбора, "однако от такой альтернативы Общественный вещатель отказывается".

"Но национальный отбор-2019 обнаружил и привлек внимание нашего общества к системной проблеме музыкальной индустрии на Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на 5-м году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, в другой части вызывает возмущение и неприятие", – следует в заявлении.

Вещатель призвал украинское общество совместно разрешить сложившуюся проблему и разработать предложения "к проекту закона Украины, который мог бы урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с государством-агрессором на будущее".

Ранее в среду НОТУ на фоне скандала с победителем финального отбора участника песенного фестиваля, вынуждена была обнародовать список требований к артистам, представляющим страну на международном конкурсе "Евровидение-2019". Выяснилось, что для украинских артистов придуманы правила, которые отсутствуют у официального Европейского Союза вещателей для всех исполнителей.

Отмечается, что содержание договора, который подписывают украинские исполнители, полностью опубликовать нельзя из-за его конфиденциальности. Документ публикуется лишь частично.

Итак, артистам запрещается делать политические высказывания, а также совершать действия, несущие в себе "политический смысл".

Певцы не имеют права во время выступления или в ходе видеосъемок говорить, жестикулировать или производить иные манипуляции, не предусмотренные сценарием. Все пресс-конференции и интервью проводятся исключительно после согласования с международной пиар-командой организатора конкурса.

И много чего другого. Однако больше всего интересны пункты, которые придуманы в украинском "глобусе".

Музыкантам запрещено делать заявления, "ставящие под сомнение вопрос территориальной целостности и безопасности Украины".

Также жаждущим представлять Незалежную на "Евровидении" закрыты гастрольные выступления в Россию с момента подписания договора до завершения конкурса и еще на три месяца после.

"Сейчас законодательство Украины таких ограничений на гастроли в государстве-агрессоре не предусматривает, но Суспільне считает, что такое условие требуется, ведь есть значительные риски политизации действий участника", – говорится в сообщении.

Ну, есть еще такая ерунда, как обязанность участника самому оплачивать поездку на конкурс, поскольку Суспільний не имеет на это собственных финансов.

Напомним, скандал сначала разгорелся на концерте-отборе 23 февраля, когда некоторым участникам прямо на сцене устроили обструкцию по теме "чей Крым", и поставили в вину их выступления в России. Потом победительница Maruv, с которой семь часов Суспільне пыталось договориться о правилах пребывания в Израиле, не захотела быть "битой на политической арене" и заявила, что на конкурс не поедет.

Вслед за ней от участия на "Евровидении-2019" отказались группа Freedom-jazz, занявшая второе место на нацотборе, и обладатели третьей позиции популярный в Незалежной коллектив Kazka.