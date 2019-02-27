Генпрокуратура страны оправдывает тех, кто наживался на оборонной промышленности

В Незалежной не утихает скандал из-за журналистского расследования, согласно которому окружение Петра Порошенко нелегально ввозило на территорию страны из России запчасти для военной техники и продавало их с наценкой. Однако генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что в условиях боевой операции, в которой находится государство, такое положение дел приемлемо.

Он не увидел в этом ничего удивительного и заявил о том, что до 2014 г. в Незалежной бездумно продавали военную технику. В итоге это привело к тому, что стало не хватать "запасных частей и узлов для ремонта танков, БТР, артиллерии".

"Не секрет, что эти запчасти контрабандно ввозят для нужд оборонпрома. Считаю это приемлемым в условиях воюющей страны",

– подчеркнул Луценко на своей странице в Facebook, фактически оправдав должностные лица, которые обогатились за счет государственной структуры.

Команда издания Bihus.info рассказала о том, как чиновники Украины, которые приближены к президенту, сбывали оборонным предприятиям запчасти для военной техники за цену до 300% выше рыночной. По мнению журналистов, товар контрабандным путем ввозили в Незалежную из России или приобретали на складах местных воинских частей. Так, окружение Порошенко якобы нажилось на госконцерне "Укроборонпром" на 250 млн гривен. Об этом материале заранее узнала Юлия Тимошенко, которая призывала объявить действующему главе Незалежной импичмент.

Национальное антикоррупционное бюро Украины уже завело уголовное дело из-за этого расследования, чтобы прояснить ситуацию. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.