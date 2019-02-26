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На Украине запустили процедуру импичмента Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Тимошенко перешла в наступление

Юлия Тимошенко перешла в наступление

Лидер "Батькивщины" и соперница действующего пока президента Украины в предвыборной гонке заявила, что располагает необходимой информацией.

Тимошенко анонсировала процедуру импичмента, сославшись на журналистское расследование, которое доказывает, что окружение главы Незалежной обогатилось на оборонке. В связи с этим слова Порошенко о патриотизме – ложь. Об этом газовая принцесса заявила с трибуны Верховной Рады, пишет "Украинская правда".

"То, что журналистами было найдено, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитета, территориальной ценности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности страны",

– подчеркнула Тимошенко.

Она призвала других депутатов поставить на место организованные преступные группировки.

"Вместе с другими фракциями мы начинаем процедуру импичмента президента",

– заявила политик.

Отметим, что возможность смещения лидера страны на основании его госизмены или другого преступления в Незалежной еще ни разу не использовали.

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Кристина ЧЕРНИКОВА
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