Нибиру
- Пришельцы с Нибиру отберут у людей Землю
- Нибиру убила первых людей на Марсе
- Новая Нибиру предупредила крымчан о конце света
Юлия Тимошенко перешла в наступление
Лидер "Батькивщины" и соперница действующего пока президента Украины в предвыборной гонке заявила, что располагает необходимой информацией.
Тимошенко анонсировала процедуру импичмента, сославшись на журналистское расследование, которое доказывает, что окружение главы Незалежной обогатилось на оборонке. В связи с этим слова Порошенко о патриотизме – ложь. Об этом газовая принцесса заявила с трибуны Верховной Рады, пишет "Украинская правда".
"То, что журналистами было найдено, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитета, территориальной ценности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности страны",
– подчеркнула Тимошенко.
Она призвала других депутатов поставить на место организованные преступные группировки.
"Вместе с другими фракциями мы начинаем процедуру импичмента президента",
– заявила политик.
Отметим, что возможность смещения лидера страны на основании его госизмены или другого преступления в Незалежной еще ни разу не использовали.
"Дональд Кук" пошел в обход из-за русских
Токио пытался задобрить Москву обещаниями инвестиций, но ничего не вышло