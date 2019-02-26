Юлия Тимошенко перешла в наступление

Юлия Тимошенко перешла в наступление

Лидер "Батькивщины" и соперница действующего пока президента Украины в предвыборной гонке заявила, что располагает необходимой информацией.

Тимошенко анонсировала процедуру импичмента, сославшись на журналистское расследование, которое доказывает, что окружение главы Незалежной обогатилось на оборонке. В связи с этим слова Порошенко о патриотизме – ложь. Об этом газовая принцесса заявила с трибуны Верховной Рады, пишет "Украинская правда".

"То, что журналистами было найдено, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитета, территориальной ценности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности страны",

– подчеркнула Тимошенко.

Она призвала других депутатов поставить на место организованные преступные группировки.

"Вместе с другими фракциями мы начинаем процедуру импичмента президента",

– заявила политик.

Отметим, что возможность смещения лидера страны на основании его госизмены или другого преступления в Незалежной еще ни разу не использовали.