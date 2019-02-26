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Украина закрыла выборы президента от россиян

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Наблюдателям из нашей страны официально запретили въезжать в страну

Президент Незалежной Петр Порошенко подписал закон, который запрещает гражданам Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе на Украине. Данные об этом появились в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной рады.

Документ вносит изменения в закон о выборах президента, народных депутатов и о местных выборах. Он запрещает участие в украинском избирательном процессе в качестве международных наблюдателей "граждан государства-агрессора или лиц, инициированных или внесенных государством-агрессором".

Закон вступит в силу на следующий день после публикации в официальной прессе.

Инициатива о недопуске россиян была принят на Украине после того, как Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины 31 марта 2019 года. Киев не предоставил россиянам аккредитацию.

Фото: www.globallookpress.com

Решение закрыть выборы от российских наблюдателей вызвало протесты не только в нашей стране, но и на Западе. Представители европейских стран назвали подобный запрет грубым нарушением демократических процедур.

В ОБСЕ предложили Киеву все же впустить в страну краткосрочных наблюдателей из России, однако украинцы вновь ответили отказом. Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил журналистам, что в страну будут пускать только аккредитованных наблюдателей, а россияне таковыми не являются.

Выборы главы государства на Украине состоятся через месяц с небольшим. В них примут участие 44 кандидата. Наиболее вероятными претендентами на выход во второй тур считаются шоумен Владимир Зеленский, экс-премьер страны Юлия Тимошенко, лидер партии "Гражданская инициатива" Анатолий Гриценко и действующий президент Петр Порошенко.

Андрей ФИЛАТОВ
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