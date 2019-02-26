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Савченко отдала победу на выборах Зеленскому и Коломойскому

Надежда Савченко. Фото: www.globallookpress.com
Не останется без дела и заклятая подруга экс-наводчицы Тимошенко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, проходящая сейчас по уголовному делу о подготовке терактов в Киеве, считает, что на выборах президента страны победит шоумен Владимир Зеленский при поддержке беглого днепропетровского олигарха Игоря Коломойского. С таким прогнозом она выступила в интервью интернет-изданию "Гордон".

Также бывшая военнослужащая ВСУ нашла место и для еще одной кандидатши на высший пост в соборной, а именно лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"Я думаю, Коломойский обыграет (действующего президента Петра) Порошенко в два приема. Люди выберут Зеленского. А Юлию Владимировну, как она и мечтала, сделает канцлером, который будет рулить страной, грабить, точно так же, как все до этого, как и она до этого... И ничего особо не изменится",

– заявила пани Савченко журналисту Дмитрию Гордону в ходе заседания Верховного суда, который решал, где будет проходить судебный процесс над "террористкой".

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com

Она считает, что ее прогноз наиболее вероятный. Однако, добавила узница "шоколадного короля", не исключен и другой сценарий.

"Порошенко будет админресурсом давить все, внаглую брать власть, как (смещенный в результате госпереворота Виктор) Янукович, тогда у нас будет война. Третья мировая", – предсказала Герой Украины.

По ее мнению, Петр Алексеевич не может повторно выиграть президентские выборы, разве что "нарисовать" победу. Но снова предостерегла: майдан все поймет и исправит.


Также она сказала, что не является агентом ни ФСБ, ни СБУ, а подорвать хотела не пол-Киева, а всего лишь Раду, да и то – в шутку, о чем говорят многие украинцы у себя на кухнях. Юморят и улыбаются, заметила сиделица режима Порошенко.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Показательно, что Надежда давала интервью на русском языке, чтобы ее поняли "больше людей по всему миру".

Напомним, в рейтинге кандидатов сейчас лидирует именно Зеленский, Порошенко занимает второе место, а Тимошенко – третье.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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