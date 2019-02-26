Савченко отдала победу на выборах Зеленскому и Коломойскому

Не останется без дела и заклятая подруга экс-наводчицы Тимошенко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, проходящая сейчас по уголовному делу о подготовке терактов в Киеве, считает, что на выборах президента страны победит шоумен Владимир Зеленский при поддержке беглого днепропетровского олигарха Игоря Коломойского. С таким прогнозом она выступила в интервью интернет-изданию "Гордон".

Также бывшая военнослужащая ВСУ нашла место и для еще одной кандидатши на высший пост в соборной, а именно лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"Я думаю, Коломойский обыграет (действующего президента Петра) Порошенко в два приема. Люди выберут Зеленского. А Юлию Владимировну, как она и мечтала, сделает канцлером, который будет рулить страной, грабить, точно так же, как все до этого, как и она до этого... И ничего особо не изменится",

– заявила пани Савченко журналисту Дмитрию Гордону в ходе заседания Верховного суда, который решал, где будет проходить судебный процесс над "террористкой".





Она считает, что ее прогноз наиболее вероятный. Однако, добавила узница "шоколадного короля", не исключен и другой сценарий.

"Порошенко будет админресурсом давить все, внаглую брать власть, как (смещенный в результате госпереворота Виктор) Янукович, тогда у нас будет война. Третья мировая", – предсказала Герой Украины.

По ее мнению, Петр Алексеевич не может повторно выиграть президентские выборы, разве что "нарисовать" победу. Но снова предостерегла: майдан все поймет и исправит.

Также она сказала, что не является агентом ни ФСБ, ни СБУ, а подорвать хотела не пол-Киева, а всего лишь Раду, да и то – в шутку, о чем говорят многие украинцы у себя на кухнях. Юморят и улыбаются, заметила сиделица режима Порошенко.





Показательно, что Надежда давала интервью на русском языке, чтобы ее поняли "больше людей по всему миру".

Напомним, в рейтинге кандидатов сейчас лидирует именно Зеленский, Порошенко занимает второе место, а Тимошенко – третье.

