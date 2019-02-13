Порошенко отобрал голоса у Тимошенко

В предвыборной гонке на Украине определился лидер

Более четверти жителей Незалежной – 28% – поддерживают кандидата на пост президента Владимира Зеленского. Таковы данные соцопроса, обнародованные крупным американским агентством Greenberg Quinlan Rosner Research.

На втором месте – действующий лидер страны Петр Порошенко. С 18% поддержки он обогнал ближайшую соперницу Юлию Тимошенко, набравшую 15% голосов сторонников.

Но радоваться главе государства нечему. До выборов остается полтора месяца, а его рейтинг не дотягивает даже до 20%. Более того, по мнению экс-премьера страны Николая Азарова, реально Порошенко поддерживают 5-6% жителей Украины. Остальные, измученные растущими ценами, этническими распрями, коррупцией, хотят видеть на посту президента кого угодно, только не Порошенко.

Возможно, этим объясняется крепнущий рейтинг комика Зеленского. Человек без опыта работы в политике, но благодаря съемкам в сериалах кажущийся всем знакомым и понятным, оказался предпочтительнее всех остальных 43 кандидатов в президенты.

Кстати, соперники уже пытаются лишить Зеленского этого рычага давления на украинцев. Так, Общественная организация "Комитет избирателей Украины" инициировала проверку сериала "Слуга народа", где играет кандидат, на скрытую агитацию, а в ряде городов неожиданно отменили концерты Зеленского.