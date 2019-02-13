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Порошенко отобрал голоса у Тимошенко

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Фото: Утро.ру
продолжениеБудем наблюдать: Россия не даст Порошенко провернуть втихую грязные выборы
В предвыборной гонке на Украине определился лидер

Более четверти жителей Незалежной – 28% – поддерживают кандидата на пост президента Владимира Зеленского. Таковы данные соцопроса, обнародованные крупным американским агентством Greenberg Quinlan Rosner Research.

На втором месте – действующий лидер страны Петр Порошенко. С 18% поддержки он обогнал ближайшую соперницу Юлию Тимошенко, набравшую 15% голосов сторонников.

Фото: https://t.me/vyborka

Но радоваться главе государства нечему. До выборов остается полтора месяца, а его рейтинг не дотягивает даже до 20%. Более того, по мнению экс-премьера страны Николая Азарова, реально Порошенко поддерживают 5-6% жителей Украины. Остальные, измученные растущими ценами, этническими распрями, коррупцией, хотят видеть на посту президента кого угодно, только не Порошенко.

Возможно, этим объясняется крепнущий рейтинг комика Зеленского. Человек без опыта работы в политике, но благодаря съемкам в сериалах кажущийся всем знакомым и понятным, оказался предпочтительнее всех остальных 43 кандидатов в президенты.

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com

Кстати, соперники уже пытаются лишить Зеленского этого рычага давления на украинцев. Так, Общественная организация "Комитет избирателей Украины" инициировала проверку сериала "Слуга народа", где играет кандидат, на скрытую агитацию, а в ряде городов неожиданно отменили концерты Зеленского.

Фоторепортаж
Украинцы просят зрелищ: шоумен Зеленский переиграл всех кандидатов в президенты
Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Николай ВИКТОРОВ
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