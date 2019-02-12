На Украине разгорелся секс-скандал накануне выборов

Женатый кандидат в президенты страны случайно показал своего любовника

Личная жизнь украинских политиков, участвующих в гонке за кресло главы Незалежной, интересует общественность не меньше, чем их программы. Так, в Сети всплыли кадры, которые подтверждают, что Сергей Каплин состоит в интимной связи со своим бывшим фитнес-тренером, а по совместительству секретарем Полтавского городского совета Александром Шамотой.

На фото нардеп, запечатленный во время деловой встречи в Одессе, любуется с экрана мобильного совместным с сердечным другом снимком, сделанном в кровати. Украинские журналисты пришли к выводу – кадры доказывают, что у политика нетрадиционная сексуальная ориентация. При этом, как подчеркивает издание КIПѢЖЪ, Каплин уже не раз отрицал подобные сплетни о себе, уверяя, что живет с женой Владленой. Однако в 2018-м он не указал в декларации доходов, что ведет с ней совместный быт.

Слухи о гомосексуальных наклонностях Каплина появились после того, как его экс-супруга Маргарита заявила о том, что он является секс-партнером Шамоты и именно из-за этого она ушла от него 5 лет назад. Женщина решилась на такое откровение после того, как Каплин оказался в списке злостных неплательщиков алиментов. А у экс-супругов подрастают двое детей.