ОБСЕ раскрыла наглую ложь Киева о российских военных

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Украинский постпред Владимир Ельченко во время заседания Совета безопасности заявил, что в Донбассе находятся российские военные с оружием. По его словам, это показывает, что Москва якобы не стремится уладить конфликт в Незалежной.
На это заявление ответил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.
"Я бы хотел воспользоваться присутствием здесь господина Апакана и господина [специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина] Сайдика, чтобы у них узнать, много ли они видели в Донбассе российских войск, знают ли они о тех цифрах, которыми делился украинский постпред, и могут ли они их подтвердить?",
– добавил он.
Представитель ОБСЕ не подтвердил слова Владимира Ельченко и отметил, что в отчетах не говорится о российский военных в Донбассе.
"Там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами", – цитирует Апакана RT.
Россия неоднократно подчеркивала, что не вмешивается в конфликт на востоке Украины и выступает лишь в качестве посредника в этой ситуации.
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