Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

ОБСЕ раскрыла ложь Киева о российских военных в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВойну в Донбассе растянут на 5 лет
В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России

Украинский постпред Владимир Ельченко во время заседания Совета безопасности заявил, что в Донбассе находятся российские военные с оружием. По его словам, это показывает, что Москва якобы не стремится уладить конфликт в Незалежной.

На это заявление ответил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

"Я бы хотел воспользоваться присутствием здесь господина Апакана и господина [специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина] Сайдика, чтобы у них узнать, много ли они видели в Донбассе российских войск, знают ли они о тех цифрах, которыми делился украинский постпред, и могут ли они их подтвердить?",

– добавил он.

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Представитель ОБСЕ не подтвердил слова Владимира Ельченко и отметил, что в отчетах не говорится о российский военных в Донбассе.

"Там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами", – цитирует Апакана RT.

Россия неоднократно подчеркивала, что не вмешивается в конфликт на востоке Украины и выступает лишь в качестве посредника в этой ситуации.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

ОБСЕ раскрыла наглую ложь Киева о российских военных

В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России

Не терпится: Лукашенко рванул на встречу с Путиным

Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей