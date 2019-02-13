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Войну в Донбассе растянут на 5 лет

Фото: www.globallookpress.com
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Украина отказалась от федерализации региона

Киев разработал "новый формат" возвращения и реинтеграции Донбасса в состав Украины.

Программу под названием "Механизм малых шагов" представил на круглом столе в Институте мира в Вашингтоне украинский министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщается на сайте ведомства.

"Мы назвали нашу стратегию деоккупации и реинтеграции Донбасса "Механизмом малых шагов", потому что считаем, что достичь желаемого результата можно лишь шаг за шагом", – заявил Аваков. 

Арсен Аваков. Фото: www.globallookpress.com

По словам министра, новая программа включает в себя следующие шаги: создание демилитаризованной зоны безопасности, отведение всех военные формирований обеих сторон за обусловленную линию, взятие указанной территории под контроль Незалежной, а затем проведение выборов. После этого восстанавливается работа всех украинских государственных институтов и правоохранительных органов и начинается решение экологических проблем региона, отмечает телеканал "360".

Когда население убедится в том, что украинская власть способна поддерживать безопасность и порядок в Донбассе, под крыло Незалежной вернутся и другие территории, заявил министр.

При этом Аваков подчеркнул, что федерализации и автономии юго-востока Украины Киев не допустит. Он также добавил, что курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО остается неизменным.

Валентина МАЙОРОВА
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