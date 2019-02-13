"Шоколадный король" с помпой открыл несколько километров дороги

В последние пять лет на Украине не было реализовано ни одного крупного инфраструктурного проекта, которым страна могла бы гордиться. Поэтому в преддверии выборов действующему главе государства приходится выдавать за большую трудовую победу всего украинского народа строительство крохотного участка автотрассы длиной 6 км на границе с Румынией.



Во вторник, 12 февраля, Петр Порошенко совершил рабочую поездку в Одесскую область, в ходе которой принял участие в торжественной церемонии открытия участка объездной автодороги вокруг небольшого городка Рени, расположенного недалеко от места пересечения границ Украины, Молдавии и Румынии, передает издание "Информер".

Дорога вокруг Рени входит в число последних этапов строительства трассы Одесса – Рени, откуда она продолжится в Румынию. Раньше транзитный автотранспорт был вынуждены ехать непосредственно через город, теперь же автомобили смогут объехать его. Выяснилось, что участок длиной 6 км и шириной 3,75 м обошелся украинским налогоплательщикам в 386 млн грн (около $14 миллионов).

Строительство объездной велось не один год. Оно началось еще во времена губернаторства Михаила Саакашвили. На церемонии открытия президент пообещал, что все работы по устроению "автомагистрали" будут окончены до апреля. После этого путь из Одессы к границе Румынии займет не более трех часов.

Для местных жителей открытие объездной трассы – большой праздник, поскольку теперь она избавит их от шума и выхлопных газов. Но тот факт, что на открытие такого скромного объекта приехал сам глава государства, не вызывает у украинцев ничего, кроме горькой иронии. Тем самым Петр Порошенко подтвердил, что других поводов для гордости за время президентства у него нет.

"Событие государственного масштаба… Рыдали всей маршруткой", – пишут пользователи украинских соцсетей.

"Совсем уважения к себе не имеют… Срамота! В Европе за неделю такие дороги строят, а качеством – на века! Мы никогда не будем достойной нацией, если так себя ставим",

– написала в Facebook жительница Одессы Анна Рутковская-Павленко.

"Дорогу начал строить Саакашвили! Кондитер присвоил чужое дело ради своего дешевого пиара. Позорище кондитеру!" – отметила Елена Агапова. "Зачем пиариться перед выборами? За пять лет сгноить тысячи молодых жизней, а перед выборами бегать, как пес, по Украине за госденьги и рассказывать, какой хороший. Противно смотреть. Фуу", – вторит ей Таисия Борецкая.

На Украине продолжается президентская предвыборная кампания. День голосования назначен на 31 марта. Согласно последним результатам опросов, фаворитом гонки является шоумен Владимир Зеленский. За второе место развернулась борьба между действующим президентом Петром Порошенко, экс-премьером страны Юлией Тимошенко и лидером партии "Гражданская инициатива" Анатолием Гриценко.