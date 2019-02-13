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В Сети забили тревогу из-за катастрофы в Керчи

Фото: pantikapei.ru
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Случилось непоправимое, пишут пользователи

Помните из детской сказки классическую мантру: "Высоко сижу, далеко гляжу!" Вот так ныне живут ура-патриоты Незалежной и всяческие тролли, пугающие общественность, чаще всего из соцсетей, ужасными происшествиями в российском Крыму. У них там бесконечно падает, тонет, ломается пополам, съезжает, распыляется, улетает в космос наш Крымский мост, а жители полуострова голодают и умирают от нехватки пресной воды.

Сегодня вой поднялся по причине исчезнувшей древнегреческой арки и двух подпирающих ее колонн в Керчи. Забило тревогу местное издание "Керчь.ФМ", их новость подхватили украинские СМИ и тут же выдали на-гора всю ненависть на "оккупантов", смачно разбавляя свои проклятия комментариями патриотов из Незалежной.

Сообщается, что якобы на раскопках Пантикапея на горе Митридат рухнуло бесценное сокровище. Отмечается, что ранее конструкция накренилась и в январе ее подперли палками, что не спасло остатки сооружения. Как пишет керченское издание, обломки вывезли сотрудники музея.


Украинцы щедро оставляют свои комментарии (далее орфография и пунктуация авторские):

"Гореть в аду за уничтожение нашей истории".

"Они рухнули. Оккупантам плевать! Крым – не их земля!"

"Колонны Пантикапея таки все – оккупантские сигнальные ленточки почему-то не помогли".

"Варвары же пришли. Бомбометания не прекращаются все пять лет. Вот древняя цивилизация и не выдержала".

"Конечно.... Столько свай наколотить в сейсмоопасной зоне.
Каждая свая, – это мини-землятресение! Колонны сразу посыпались, как только первую сваю забивать начали.
Какой вред был нанесён зданиям, узнаем в ближайшее время..."

Кадр youtube.com

Но у местных своя правда:

"Не так уж и много лет простояли. Все фрагменты были сложены на цементном растворе. Это реконструкция".

"Году в 1970-м это соорудили. Раскопали брарабаны колонн, часть архитрава, очистили площадку с фрагментами пола и слепили якобы реконструкцию. Недолго восстановить – кран, мешок цемента и пару строителей, вот только смету сделают млн так на 100".

Наплыва "древних шумеров" не выдержали ответственные люди и прояснили ситуацию. Как заявила гендиректор Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, фрагмент колоннады перистильного двора на объекте культурного наследия регионального значения "Пританей, II в. до н.э." в Керчи, реконструированный в 1976 г., демонтирован 12 февраля для проведения его реставрации.

"Срочные меры были предприняты в связи с прогрессирующим ухудшением ситуации и возникшей угрозой физическому состоянию основной конструкции памятника, а также безопасности пребывания людей в его пределах. В настоящее время ведутся подготовительные работы для проведения реставрационных мероприятий",

пояснила гендиректор.

Она добавила, что с учетом значимости памятника, который является "визитной карточкой" Керчи и Крыма, республиканский Минкульт и госкомитет по охране культурного наследия РК готовы "содействовать проведению реставрации объекта культурного наследия".

Вот так просто крымский ларчик открывался. Спокойствие, только спокойствие, говаривал известный детский персонаж.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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