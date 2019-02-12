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Крымскому мосту отмерили пять лет

Фото: most.life
продолжение"Земля задрожала": в Крыму услышали взрывы
Вместе с переправой исчезнет и часть полуострова

России осталось недолго хвастаться Крымским мостом. Судьба сооружения незавидна. Оно не доживет до конца 2023 года. Такое предсказание сделал украинский ясновидящий Михаил Тодоров.

По мнению экстрасенса, дело не в просчетах конструкторов или браке строителей. Переправу уничтожит сами природа. В августе-сентябре 2023 г. в Черном море произойдет землетрясение, из-за которого и мост рухнет, и часть Крыма уйдет под воду, передает "РБК-Украина".

Фото: most.life

Издание отмечает, что регион действительно нередко потряхивает. Самое разрушительное землетрясение случилось в 1927 г., когда погибли люди. Всего же за время наблюдений за Крымским полуостровом зафиксировано около 70 случаев подземных толчков. 

Что касается судьбы Крымской республики, то все будет так, как предрекают киевские власти, обещает ясновидящий: жители полуострова вновь окажутся под управлением Украины.

"Вернется ли Крым в Украину? Это произойдет нескоро", – убежден экстрасенс.

Ранее украинские СМИ приводили мнения экспертов, которые утверждали, что Крымский мост построен на мягком грунте, поэтому опоры не выдержат нагрузки. Публиковались также сведения, что сооружение уже "поехало", дескать, это заметно уже на спутниковых снимках.

Фоторепортаж
Крымскому мосту установили все опоры
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Николай ВИКТОРОВ
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