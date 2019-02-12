"Земля задрожала": в Крыму услышали взрывы

Сообщения о происходящих на российской территории ужасах появились в Сети

Очередную байку о кошмарной жизни на полуострове с энтузиазмом распространяют украинские СМИ. Журналисты Незалежной ссылаются на слова якобы напуганных очевидцев. Крымчане рассказывают об истребителях в небе и грохоте взрывов. В это же время в некоторых частях полуострова отключились свет и вода.



Провокационные статьи и сообщения в соцсетях появились сегодня на фоне летно-тактических учений морской авиации и противовоздушной обороны флота в Крыму. Военные отразили условную атаку диверсантов на аэродром морской авиации Черноморского флота, где ЗРПК "Панцирь" уничтожил вражеский беспилотник. После, по легенде, диверсанты заняли одно из зданий авиабазы.

"Подразделение антитеррора флота на бронеавтомобилях "Тайфун-К" и бронетранспортерах БТР-82АМ выполнило штурм здания и произвело задержание диверсионно-разведывательной группы",

– рассказал "Российской газете" начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.

Тренировки российских военных сильно взволновали соседей – многочисленные фейки о напуганных крымчанах поползли буквально отовсюду. Так, в Twitter "Крымский бандеровец" приводит комментарии якобы жителей полуострова, которые жалуются на грохот и с тревогой спрашивают у соотечественников, что происходит.

"Час назад. Симферополь-Зуя-Белогорск. Очередной бабах. Без паники, истребитель перешел звуковой барьер", "У нас так бабахнуло аж земля задрожала и собаки от страха заскулили и в будки прятаться",

– пишут пользователи.

Несмотря на то что крымчане не живут в отрыве от реальности и прекрасно понимают, что проводятся учения, провокаторы продолжают нагнетать.

"Сегодня громыхало в Судаке, Коктебеле, Новом Свете, Феодосии, Симферопольском районе", – говорится в сообщении.

Сюда же бдительные жители Незалежной приплели и другие "бедствия" – отключения света и воды.

"В оккупированной Феодосии сегодня джекпот. Воды нет, света нет, а в небе истребители и грохот от взрывов",

– злорадно пишет все тот же "Крымский бандеровец".

Не отстают и так называемые новостные сайты. Так, replyua.net с удовольствием присоединился к распространению бредней и опубликовал материал о жалобах крымчан.

То, что подобные вещи происходят периодически в любых городах и странах – из-за мелких аварий или профилактики, благоденствующих украинцев, видимо, не смущает. Ведь то, что случается на территории российского Крыма, автоматически приобретает характер стихийного бедствия.