Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Крымский мост: дотянуть до декабря

Фото: most.life
продолжение"Очередное сотрясание воздуха": в Крыму посмеялись над новыми санкциями
Строительство переправы повлияло на старую сеть железных дорог на полуострове

Движение поездов через Керченский пролив будет открыто в декабре 2019 года. Об этом сообщил замглавы Минтранса РФ Владимир Токарев, курирующий железнодорожную отрасль в РФ.

"С декабря 2019 г. "Крымская железная дорога" будет обеспечивать железнодорожные перевозки, как пассажирские, так и грузовые, между материком и полуостровом", – приводит РИА "Новости" слова замминистра.

Токарев отметил, что к открытию железнодорожной части Крымского моста идет и активная работа на полуострове: ремонтируются и модернизируются старые пути и сопутствующая инфраструктура, закупаются новые вагоны и локомотивы.

Фото: most.life

Автомобильная часть Крымского моста была запущена в мае 2018 года. 

Фоторепортаж
Крымскому мосту установили все опоры
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

ОБСЕ раскрыла наглую ложь Киева о российских военных

В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России

Не терпится: Лукашенко рванул на встречу с Путиным

Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей