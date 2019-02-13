Крымский мост: дотянуть до декабря

Строительство переправы повлияло на старую сеть железных дорог на полуострове

Движение поездов через Керченский пролив будет открыто в декабре 2019 года. Об этом сообщил замглавы Минтранса РФ Владимир Токарев, курирующий железнодорожную отрасль в РФ.

"С декабря 2019 г. "Крымская железная дорога" будет обеспечивать железнодорожные перевозки, как пассажирские, так и грузовые, между материком и полуостровом", – приводит РИА "Новости" слова замминистра.

Токарев отметил, что к открытию железнодорожной части Крымского моста идет и активная работа на полуострове: ремонтируются и модернизируются старые пути и сопутствующая инфраструктура, закупаются новые вагоны и локомотивы.

Автомобильная часть Крымского моста была запущена в мае 2018 года.