Европа зря шантажирует Россию, пытаясь создать для себя выгодную обстановку

Угрозы США и ЕС о том, что они введут новые ограничительные меры в отношении россиян из-за конфликта в Керченском проливе, не интересуют крымчан и никак не повлияют на их жизнь. В этом уверен председатель комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он призвал иностранных коллег прекратить вести такую бесполезную политику.

По его мнению, рестрикции не оправдывают тех целей, которые Запад преследовал изначально. Ведь санкции не наносят экономического ущерба России. Более того, отдельные страны, например Германия, начинают осознавать, что наша страна – важный экономический и энергетический партнер.

"Все эти угрозы выглядят как шантаж, чтобы добиться своих прагматичных интересов. Но на деле – это очередное сотрясание воздуха со стороны стран ЕС, которые, к сожалению, продолжают действовать с подачи США",

– цитирует Гемпеля агентство РИА "Новости".

Ранее газета Financial Times сообщила, что Запад планирует обсудить новые антироссийские санкции в ближайший понедельник, 18 февраля, в Брюсселе. Ограничительные меры, поводом для которых стал арест украинских моряков, хотят ввести до конца марта. Они затронут физических и юридических лиц, которые причастны к задержанию военных Незалежной.

При этом российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя подчеркнул, что в Москве уже давно не обращают внимания на подобные сообщения. Министр иностранных дел Сергей Лавров же заявил Вашингтону, что санкции под надуманным предлогом только ухудшат отношения двух стран.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн потребовал от России освободить украинских моряков и отметил, что санкции против нашей страны снимут лишь тогда, когда Крым войдет в состав Украины.

Три военных корабля Незалежной нарушили границу РФ в Черном море в конце ноября 2018-го. Российская погранслужба задержала украинцев, которые отказались выполнять законное требование – остановиться. Суд отправил моряков на два месяца в СИЗО.