Украинские СМИ активно ухватились за столь "щедрый" подарок россиянина

Профессиональный путешественник Сергей Анашкевич разместил в интернете фоторепортаж, в котором критически рассказал о задворках Севастополя. По его словам, снимал город русских моряков он не до возвращения Крыма в состав РФ, а всего лишь пару недель назад.

"Вся эта разруха, запущенность, неухоженность, тлен и безнадега в каждом строении, метре дороги, дворе и тротуаре существует и сегодня, спустя 5 лет после вхождения Крыма в Россию. И не где нибудь, а в Севастополе",

– пишет автор на канале Travel Maniac на "Дзен.Яндекс.ру".

По его мнению, дискуссии и споры о правильности возвращения полуострова в родную гавань были связаны исключительно с фактом, что Незалежная за все годы незалежности не вкладывалась в регион. Как будто все вертится вокруг хлеба, асфальта и количества денег в кармане.

"И что? Прошло без месяца 5 лет, а половина Севастополя выглядит так, как будто и не было никакого 2014 года... Не верите? Давайте я покажу вам Северную сторону города. Предупреждаю сразу: фотографий будет много и они совсем не про красоту. И сразу предупреждаю, этот пост понравится далеко не всем", – заранее сообщает путешественник, наперед зная, что ему ответят в комментариях.





Ну и в качестве неоспоримых доказательств приводит снимки одного из районов Севастополя, на которых мы видим ту самую разруху с допотопными киосками с хлебом, мусорками, неухоженными парковками, ограждениями деревьев, разбитыми тротуарами и, конечно, апогей "кошмара" и "ужаса" – автомобильные дороги, асфальт на которых, как замечает автор, был уложен еще до 1954 года.







Само собой, пост тут же подхватили украинские СМИ, которых салом не корми, дай повод ткнуть крымчанам-"предателям" в их свободный выбор, с кем и как жить, особенно когда тебе угрожает "поездами дружбы" всякая радикальная нечисть из Незалежной.

Комментаторы, как и ожидал Анашкевич, указали тому, что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается (орфография и пунктуация сохранены оригинальные):

"А Вы хотите за 5 лет исправить то,что разваливали десятилетиями?"

"Дружище автор! Лично я не увидел никакого позорища. Столько денег, сколько вваливается в Крым, не вкладывается ни в один Российский регион..... Про провинциальные города в комментариях уже многие написали. От себя хочу добавить, что в прошлом году был в Париже, и Вы не поверите, – там не намного лучше, а местами гораздо хуже. И это "центр Европы". Далее, столица европейской моды – Милан.... На центральных улицах более-менее порядок. Однако, пару кварталов от туристических троп, и (о, ужас!!!) – переполненные помойки, асфальт с ямами, мусор на неухоженных газонах и прочие прелести в достатке".





"А вы что думали что через 5 лет в Севастополе будет как на Тверской в Москве? На фото я не увидела ничего совершенно странного, в Орле каждое утро на остановке идет такая же продажа молочки и яиц. А у меня в поселке в МО на остановке дай бог если расписание висит, про лавочку я вообще молчу. И ничего живем... Зато на фото новенькая веста-такси. Значит у людей деньги есть..."

"Ну а теперь, уважаемый автор, нужно рассказать и показать, что сделано! И про дороги в городе и селах, и про скверы, парки, и про ремонт домов, и про обновление городского транспорта, и про ремонт кинотеатров, художественного музея, и про Херсонес, и про строительство музыкальной школы, детских садов, и про новую поликлинику и фп в селах, и про новую школу,и про отремонтированные детские сады, и про отреставрированные пляжи. Про многое. Да, проблема есть огромная в неумелых чиновниках... Кадры, вот проблема Севастополя!"

"Я вам больше скажу, даже в Москве можно найти тоже самое".

"Ну а что вы хотели? Наследие четверти века "нележалости" вот так просто по щелчку пальцев не уберешь. Авгиевы конюшни придется лет 15-20 разгребать, не меньше. Включая "залежи" остатков хуторского украинства в духе "тю, закон – це глупости" в головах".

"Ить как можно все вывернуть! Не правда, что за 5 лет ничего не сделано, сделано и делается. Снесли рынок на Захарова(видите там забор? Это небольшой сквер с лавочками будет). А торгуют там всегда, традиция. С утра, ажно с 6 часов там и оптовики, и фермеры. На Северную из Бахчисарая ближе, чем в Севу. И мусорка не воняет, и катер ходит не раз в 30 минут, а каждые 10 минут. Дома старые, да. Но разве за 5 лет все успеть? Надо раритетами в первую очередь заниматься: дворцы и т.д. Кстати, еще при Украине Россия давала деньги на поддержание культурного наследия Крыма.У Украины просто нет денег реально содержать это яйцо Фаберже".

"Обычный район Лобни".

Вообще большинство пользователей заметили, что такие запущенные районы есть во многих городах не только России, но и мира, а мусор все-таки не стоит самим разбрасывать, чтобы улицы не выглядели загаженными.

