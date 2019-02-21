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В Крыму берут на прицел корабли НАТО

Фото: ITAR-TASS
Учения альянса встревожили Севастополь

В Крыму заявили, что предстоящие учения НАТО пройдут под пристальным вниманием России. Как предположил председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, маневры военного блока у берегов России могут стать провокацией, – сообщает РИА "Новости".

На данный момент корабли НАТО в составе второй постоянной противоминной группы (SNMCMG2) уже находятся в Черном море. А рамках патрулирования группа примет участие в учениях по разминированию "Посейдон", которые формально организовали Румыния и Болгария.

С 2018 года в связи с событиями в Крыму и в Донбассе патрулирование НАТО в Черном море увеличилось с 80 до 120 дней в год.

Что касается предстоящих учений, то их сложно назвать крупными. Вторая постоянная противоминная группа НАТО состоит из немецкого вспомогательного корабля-флагмана FGS Werra и минных тральщиков ВМС Турции, Румынии и Болгарии. Эти корабли не представляют опасности для Черноморского флота, однако на помощь группе в любой момент готовы выдвинуться эсминцы "Арли Берк", вооруженные "Томагавками", и это уже серьезная угроза.

Александр ИЛЬИН
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