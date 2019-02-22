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Американские ветераны восхитились операцией россиян в Крыму

Фото: commons.wikimedia.org
Военные из США трезво оценивают мировые тенденции и роль РФ

Участие российских военнослужащих в исторических для крымчан днях февраля и марта 2014 г. ветераны Вооруженных сил США назвали "блестящими". Об этом рассказал сегодня президент Клуба военачальников ВС России, генерал армии в отставке Анатолий Куликов. Своими воспоминаниями он поделился в ходе заседания комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, посвященном Дню защитника Отечества.

"Когда произошли события крымские, и у нас была первая встреча в марте 2014 года, один из них [американских ветеранов] на ушко мне говорит: "Операцию в Крыму вы провели блестяще", – цитирует ТАСС российского генерала.

По его мнению, несмотря на "политический кризис в верхних эшелонах власти в США", представители Пентагона на самом деле трезво оценивают ситуацию в мире и прекрасно понимают нынешние возможности Российской Федерации. Беда в том, что они не могут "пробить" в законодательных и исполнительных органах власти Штатов свои прожекты о налаживании диалога в военной сфере.

Куликов отмечает, что на сегодняшний день диалог Клуба военачальников Вооруженных сил РФ с американскими коллегами является почти единственным оставшимся неформальным каналом общения военнослужащих наших государств. Причем в нынешнем году состоится уже 12-я такая встреча.

Напомним, сейчас Куликову 72 года. С февраля по июль 1995-го он командовал Объединенной группировкой федеральных сил на территории Чеченской Республики. С 1995 года по 1998 год был главой МВД России. В феврале 1997 г. назначен зампредседателя правительства РФ. С 2007 года - президент Клуба Военачальников РФ.

Что касается Крыма, то лишь в Москве анонсированы трехдневные гулянья в честь 5-летия присоединения полуострова к России по результатам всенародного референдума среди крымчан. Специально к юбилейной дате в столице с 16 по 18 марта пройдет фестиваль "Крымская весна", о чем уведомил мэр города Сергей Собянин.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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