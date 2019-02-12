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Запад нашел лазейку для новых антироссийских санкций

Фото: most.life
Американцы и европейцы накажут россиян за задержание украинских моряков

Евросоюз и США решили не упускать новой возможности надавить на Россию и уцепились за конфликт в Керченском проливе, как за спасительную соломинку. Арест военных Незалежной, нарушивших российскую границу, позволит Западу оправдать новые ограничительные меры против Москвы, которые объявят в ближайшее время. Особенно за эти рестрикции ратует Великобритания.

Британцы и их европейские союзники, видимо, понимают, что вечно объяснять свое стремление изолировать россиян тем, что Крым стал частью РФ, невозможно и решили пойти другим путем. Как стало известно телеканалу Sky News, политики изобрели новые санкции и призывают Брюссель озвучить свой "приговор" россиянам в грядущие недели.

Впрочем, источники газеты Financial Times утверждают, что министры иностранных дел Евросоюза обсудят рестрикции уже в понедельник, 18 февраля, на совместной встрече. При этом примут ограничительные меры в течение двух месяцев, то есть до конца марта.

Кадр youtube.com

Вероятно, за действия России в Черном море, наказание понесут физические и юридические лица, которые причастны к задержанию военных с украинских кораблей.

Три суда ВМС Незалежной нарушили границу России в Азовском море в конце ноября 2018-го. Пограничники РФ потребовали от украинцев остановиться, но те проигнорировали законный запрос, сделанный в соответствии с процедурой прохода через Керчь-Еникальский канал. Сотрудники погранслужбы задержали моряков, которых суд отправил в СИЗО на два месяца. 

Полина ИВАНОВА
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