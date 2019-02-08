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Бельгия присоединится к антироссийским санкциям за украинских моряков

Фото: www.globallookpress.com
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Бельгийские власти выразили готовность присоединиться к санкциям в отношении России из-за ситуации с задержанием в ноябре 2018 г. трех судов ВМС Украины и всех членов их экипажей в Черном море при попытке незаконного перехода через Керченский пролив в Азовское море. Радостной для Киева вестью поделился глава делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

В своем Facebook он поделился впечатлениями от полуторачасовой встречи с министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом, который является кандидатом на должность генсека СЕ.

"Интересный и откровенный разговор, из которого мы узнали, что Бельгия поддержит санкции против российских граждан, причастных к атаке на украинские военные суда в Керченском проливе и захвату экипажа",

написал пан Арьев.

Между тем, как выяснилось, бельгиец считает, что Украине не стоит возводить преграды с Россией.

"Я отметил, что мы строим не стену, а военную фортификацию, и строить или нет, и что именно, зависит только от того, в какой ситуации находится та или иная страна. Наша другого выхода не имеет",

– убежден украинский депутат.

Также Рейндерс сказал, что готов прислушиваться к позиции Киева в Совете Европы относительно "российского вопроса" и согласился, что Москва "должна сделать существенные шаги по деоккупации Крыма и выполнению минских соглашений". И все для того, чтобы делегация нашей страны вернулась в ПАСЕ без санкций.

Интересно, кто из них больше забыл, на каких условиях Российская Федерация согласна вернуться в Ассамблею – бельгиец или украинец. Впрочем, пан Арьев, возможно, выдал исключительно собственные умозаключения за пожелания министра из Бельгии.

Напомним, делегацию РФ в ПАСЕ лишили права голоса и ряда полномочий в апреле 2014 г. из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В свою очередь Москва отказалась платить свой взнос в организацию с июня 2017-го.

Накануне премьер Испании Педро Санчес обратился к коллегам в Совете Европы с призывом о полноценном восстановлении нашей делегации в правах.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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