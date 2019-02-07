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Испанцы потребовали вернуть Россию в Совет Европы

Фото: www.globallookpress.com
Мадрид напомнил европейцам о правах человека

Российскую делегацию необходимо полностью допустить к участию в деятельности Совета Европы. С таким призывом обратился сегодня премьер Испании Педро Санчес к коллегам, выступая в комитете министров СЕ в Страсбурге.

"Принципиально найти пути, которые позволят полноценное участие Российской Федерации в Совете Европы, которые бы позволили, чтобы все члены пользовались своими правами и выполняли обязательства", – цитирует РИА "Новости" испанского представителя.

Он заметил, что сегодня Европа столкнулась с ситуацией, когда одни граждане могут обратиться с исками в Европейский суд по правам человека, а другие лишены такой возможности.

По его словам, в настоящее время СЕ сложно "иметь легитимность для продвижения правового государства за свои пределы, если он не будет работать для разрешения проблематики своих собственных институтов, в особенности тех, с которыми мы сталкиваемся в отношениях с Российской Федерацией".

Институты организации должны быть доступны на территории всех государств-членов, подчеркнул Санчес.

Напомним, российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и ряда значимых полномочий в апреле 2014 г. из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В результате Москва отказалась платить свой взнос в организацию с июня 2017-го. В октябре прошлого года генсек СЕ Турбьерн Ягланд напомнил, что если страна не вносит долю в бюджет Совета Европы в течение двух лет, то комитет министров может рассмотреть вопрос об ее исключении. Для России это срок наступает в конце нынешнего июня.

В конце января стало известно, что Москва изучает варианты своего выхода из Совета Европы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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