На кону уже 66 млн евро

Эксперты на межведомственном уровне изучают варианты развития событий после выхода России из Совета Европы. Об этом сообщил председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Он напомнил, что наша страна участвует в 60 с лишним конвенциях СЕ. Если она выйдет из объединения, то и требовать от нее защиты прав человека, охраны персональных данных и прочих основополагающих ценностей для Европы будет невозможно.

"Последствия будут достаточно серьезными", – предупредил Косачев, подтвердив, что "такой сценарий прорабатывается", передает РИА "Новости".

Впрочем, похоже, Европу больше беспокоит не прекращение сотрудничества с РФ в формате конвенций, а потеря взносов. Москва назвала условием перечисления платежей в бюджет СЕ полноправное участие российской делегации в деятельности уставных органов организации, в том числе ПАСЕ. Из-за того, что сейчас мы там лишены права голоса, в Москве приняли решение "заморозить" членские взносы. На сегодняшний день "долг" достиг 66 млн евро.

"Россия уже публично заявляла о готовности выплатить всю сумму долга, если будет решена проблема полноправного участия России в деятельности всех уставных органов СЕ, включая ПАСЕ. Но только при таком условии", – напомнил Косачев.

В январе 2019 г. сенаторы РФ приняли решение не участвовать в работе институтов СЕ, пока не будет решена проблема дискриминации национальных делегаций. Если изменений в регламенте не последует до лета текущего года, процедура выхода РФ из СЕ может быть запущена.