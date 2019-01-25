Россия не согласна оплачивать счета за кофе, который наши депутаты не пили

За весь период лишения права голоса российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Москва не будет выплачивать СЕ задолженность по взносам. Пыл европейцев на этот счет остудил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Да, наш взнос за это время составляет примерно €60 млн. Но это не значит, что Совет Европы их получит, даже если нас полностью восстановят в правах", – сказал сегодня РИА "Новости" депутат, комментируя вчерашние слова пресс-секретарь генсека СЕ Дэниэля Хольтгена, назвавшего именно эту сумму взноса.

По мнению Джабарова, наша страна в ПАСЕ подверглась политическим санкциям, российских парламентариев отказались приглашать в качестве наблюдателей за выборами в государствах СЕ.

"Если мы будем возвращаться, то взнос будет уплачиваться с того момента, когда было принято такое решение",

– сказал он.

Представитель Совфеда подчеркнул, что до тех пор, пока в отношении России будут применяться дискриминационные меры, российская делегация не станет участвовать в мероприятиях ассамблеи.

"Если вы берете билет на самолет, а потом решаете не лететь, вам же возвращают деньги. Они почти полтора года кайфовали без нас, пили кофе, а мы должны платить?"

– возмутился сенатор.

ПАСЕ сейчас находится в весьма затруднительном положении – или возвращать нашу делегацию с полными правами, или затягивать все мыслимые пояса, поскольку бюджет организации трещит по швам.

В настоящий момент сокращения программ и персонала в СЕ не произошло, однако уже в начале нынешнего лета такие решения могут быть приняты.

"Пока речь идет о заморозке, но уже в июне начнутся сокращения, если не поступят деньги от России. Как сказал [генсек СЕ Турбьёрн] Ягланд, мы должны приготовиться и продолжить без российских денег", – цитирует ТАСС Хольтгена.

Ранее Ягланд уже призвал европейцев дружно скинуться, чтобы пополнить общую кубышку, но консенсус еще не достигнут, поскольку в Страсбурге уверены, что Москва все заплатит, даже если покинет ассамблею.