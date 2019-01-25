На нашу страну повесили долг в десятки миллионов евро

Россия почти два года не платит взносы в бюджет СЕ, и за это время сумма задолженности достигла €60 млн евро. Об этом журналистам сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Даниэль Хольтген.



"Примерно эта цифра", – приводит слова пресс-секретаря РИА "Новости".

О такой сумме долга на полях Всемирного экономического форума в Давосе ранее сообщил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Его страна до мая нынешнего года будет председательствовать в Совете Европы, и до истечения указанного срока Хельсинки планирует найти компромисс по возвращению России к работе в Совете Европы, в том числе по погашению долга Москвы за неуплаченные членские взносы, передает Ura.ru.

Прошлой осенью финское издание Hufvudstadsbladet писало о том, что долг России перед Советом Европы исчисляется десятками миллионов евро. В статье утверждалось, что бюджет организации серьезно сократится, если Россия окончательно откажется от выплат.

На днях о сложностях с финансированием Совета Европы из-за отказа РФ платить взносы заявлял генсек организации Турбьёрн Ягланд. По его словам, Совету Европы уже пришлось пойти на меры жесткой экономии, сократить уровень зарплат и заморозить их на неопределенный срок.





Весной 2014 г. Россию лишили права голоса и других полномочий в ПАСЕ из-за ситуации на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Впоследствии санкции против нашей делегации дополнительно ужесточались.

Летом 2017 г. Москва объявила о приостановке выплаты взносов в бюджет Совета Европы. Москва призвала закрепить в документах Совета Европы положение, согласно которому никто не имеет права лишать делегацию полномочий, но эта инициатива была отклонена.

Осенью 2018 г. генсек СЕ Турбьёрн Ягланд напомнил, что через два года неуплаты взносов страну могут исключить из организации. Этот срок наступит летом 2019 года. При этом глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва хочет остаться в Совете Европы и готова уйти, только если другие страны решат ее исключить.