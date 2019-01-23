Санкции против России признали бесполезными

Давление на нашу страну привело к кризису в ПАСЕ

Ограничение в правах российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не помогло решить важные политические вопросы, а лишь спровоцировало возникновение кризисной ситуации в организации. Об этом заявил ее генеральный секретарь Турбьёрн Ягланд.



"Лишение российской делегации прав в этой ассамблее не привело к возвращению Крыма Украине и не способствовало улучшению ситуации с правами человека в России. Это спровоцировало кризис внутри организации", – сказал Ягланд, выступая накануне в ходе зимней сессий ПАСЕ (цитируется по ТАСС).

По словам политика, в результате наложенных на россиян ограничений Москва не подала заявку на участие в текущей сессии. "В этом году она продолжает воздерживаться от выплаты положенных с ее стороны взносов в бюджет Совета Европы", – указал Ягланд, что, по его словам, привело к необходимости принятия нового бюджета организации.

Парламентариям придется обсудить возможность составления бюджета без учета российских денег. Совету Европы уже пришлось пойти на меры жесткой экономии, сократить уровень зарплат и заморозить их на неопределенный срок. Таким темпами из организации разбежится весь персонал: "Я не думаю, что сотрудники смогут еще долго принимать подобную практику".

По мнению Ягланда, если некоторые страны не хотят возвращать российскую делегацию в зал заседаний, то они могут решить проблему дефицита финансирования путем увеличения собственных взносов.

Глава ПАСЕ высказался за отмену порочной практики, при которой какую-либо из делегаций могут ущемить в правах. "Направлять делегацию должно быть обязательным для всех стран-участниц. Обязательства должны быть у всех. Если все они соблюдаются, то и все права должны быть даны", – подчеркнул политик. В итоге он призвал членов ассамблеи сесть за стол переговоров и работать над уточнением правил и распределением полномочий таким образом, чтобы укрепить авторитет организации на основе равноправия и равных обязательств.

Россию лишили права голоса в Парламентской ассамблее на фоне украинских событий. После того как делегация РФ в ПАСЕ была ущемлена в правах, Москва летом 2017 г. отказалась платить взносы в Совет Европы. В апреле прошлого года генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд предупредил, что если страна не платит взносы в течение двух лет, то уставной орган может рассмотреть вопрос об ее исключении. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.