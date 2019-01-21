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ПАСЕ отомстила Украине за Россию

Фото: www.globallookpress.com
Организация нашла управу на вечно недовольных представителей Незалежной

В регламентном комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы не осталось ни одного украинца. Председатель делегации Незалежной Владимир Арьев назвал данную ситуацию "мелкой местью" организации в угоду России. Комитет, напомним, занимался поправками в регламент, которые бы позволили российским депутатам вернуться в Ассамблею.

"Это выглядит мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду России" – заявил в комментарии "Европейской правде" пан Арьев.

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Отмечается, что бюро ПАСЕ изменило правила формирования комитетов: в регламентном и комитете по вопросам избрания судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) теперь не может быть более двух представителей каждого из государств-членов. В итоге "обнулили" список депутатов из стран, которые превысили новое ограничение.

"Было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов", – сказал украинский представитель.

Как пишет издание, из-за новых правил потеряли места в комитетах также парламентарии из других государств. Однако по результатам закрытой дискуссии, в которой принимал участие пан Арьев, он пришел к выводу, что изменения направлены именно против Украины за ее работу в регламентном комитете.

Ранее сегодня киевский десант сообщал, что украинская сторона сочинила новую антимосковскую резолюцию под названием "Открытая российская агрессия против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейскому единству". Данную формулировку предлагал именно пан Арьев. Однако она не прошла цензуру ПАСЕ. После дебатов руководящий орган Ассамблеи смягчил формулировку, отказавшись от упоминаний о "срыве мирного процесса". В итоге документ будет называться "Рост напряжения вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы для европейской безопасности".

"То есть, в ПАСЕ признали не отвечающей действительности квалификацию "Открытая российская агрессия". И не поддержали тезис о "срыве мирного процесса", – подчеркнул в Сети украинский политолог Владимир Воля. По его мнению, сегодняшнее решение по членству в комитетах – это сильнейший удар по украинской делегации.


"Европейская правда" сообщает, что "один из ключевых друзей России, нидерландец Тайни Кокс, пытался убедить коллег отдать предпочтение дебатам по проблемам оппозиции в Турции". Бюро поддержало предложение о дебатах и резолюции по обоим предложенным вопросам. Слушания пройдут в четверг, 24 января.

На прошлой неделе Совет Федерации принял решение не отправлять в ПАСЕ российскую делегацию.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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