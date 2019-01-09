Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия определится с работой в ПАСЕ

Вопрос о членстве в международной организации будет рассмотрен на следующей неделе

В ближайшее время Совет Федерации примет решение об участии сенаторов в работе Парламентской ассамблее Совета Европы.

"На следующей неделе определимся окончательно. Пока – консультации с МИД на регулярной основе с учетом того, что ситуация... затрагивает взаимоотношения России и Совета Европы в целом", – заявил РИА "Новости" глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. 

В апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

США отказались от антироссийских санкций

Американцы не смогли договориться между собой

Живы или нет: что на самом деле случилось со Скрипалями

Беглый российский шпион и его дочь Юлия исчезли навсегда

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей