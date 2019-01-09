Россия определится с работой в ПАСЕ

Вопрос о членстве в международной организации будет рассмотрен на следующей неделе

В ближайшее время Совет Федерации примет решение об участии сенаторов в работе Парламентской ассамблее Совета Европы.

"На следующей неделе определимся окончательно. Пока – консультации с МИД на регулярной основе с учетом того, что ситуация... затрагивает взаимоотношения России и Совета Европы в целом", – заявил РИА "Новости" глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

