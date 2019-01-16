В интересах россиян: Госдума примет решение об участии в сессии ПАСЕ

Ассамблея игнорирует принципы Устава ЕС, считает спикер ГД Вячеслав Володин

Депутаты нижней палаты парламента обсудят, отправится ли российская делегация в ПАСЕ. Решение об этом они примут в четверг, 17 января, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Однако пока, подчеркнул он, для этого нет веских причин.

"У нас нет оснований свою делегацию направлять в ПАСЕ, нет оснований возвращаться, и нам нужно принять это решение", – пояснил думский спикер, отметив, что данное мнение будет озвучено на предстоящем заседании ГД.

По мнению Володина, Москва не должна больше пополнять бюджет Совета Европы, поскольку Парламентская ассамблея ограничила россиян в полномочиях.

"Считаем правильным не уплачивать взнос в Совет Европы в этом году, потому что наша делегация не имеет возможности быть полноценно представленной и представлять интересы наших граждан", – озвучил парламентарий.

Он напомнил, что в Уставе ЕС отражены принципы ПАСЕ, где участники вправе высказывать свое мнение и отстаивать его, действовать в интересах своего государства и влиять на те или иные решения. Между тем Россия по-прежнему ущемлена в своих правах.

"ПАСЕ отошла от принципов демократии, совершенно игнорирует принципы работы парламентских структур, основанных как раз на возможности говорить, озвучивать свою позицию и защищать", – резюмировал Володин, заверив, что завтрашнее решение будет принято "исключительно в интересах граждан нашей страны".

Сессия ПАСЕ должна открыться в ближайший понедельник, 21 января.