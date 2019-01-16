Наша делегация в Европу ни ногой, пока ее права продолжают ущемлять

Члены Совета Федерации не видят оснований для возобновления участия российских представителей в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится в специальном заявлении, принятом на сегодняшнем заседании верхней палаты российского парламента.



"ПАСЕ, приняв на своих предыдущих сессиях ряд решений об ограничении полномочий российской делегации, отошла от базовых принципов демократии и нарушила один из основополагающих принципов международного права - принцип суверенного равенства государств", – говорится в документе (цитируется по РИА "Новости").

Группа антироссийски настроенных политиков инициировала принятие дискриминационных решений в адрес РФ. Это привело к фактическому приостановлению взаимодействия Москвы с Советом Европы по парламентской линии. В частности, формирование состава судей Европейского суда по правам человека и выборы ключевых должностных лиц Совета Европы проходили без российского участия. Это "наносит удар по авторитету самого Совета Европы", отметили сенаторы.

Внесенные в устав ПАСЕ поправки не обеспечивают равноправие национальных делегаций. "Остается возможность ограничения прав национальных парламентских делегаций, представляющих интересы своих избирателей. Таким образом, сохраняется вероятность дальнейшей дискриминации российской делегации по политическим мотивам", – подчеркивается в заявлении.

Российские парламентарии подчеркнули, что в сложившихся обстоятельствах они не будут отправлять заявку на подтверждение полномочий нашей делегации в ПАСЕ на очередную сессию 2019 года.

При этом сенаторы подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога с национальными парламентами, входящими в ассамблею, а также с органами и институтами Совета Европы. Это будет делаться "в интересах возвращения Совета Европы на позиции международной организации, изначально учрежденной на принципах полного равенства ее членов и уважения общеевропейских демократических ценностей".

Ранее стало известно о том, что наша страна отказалась возобновлять уплату взносов в бюджет Совета Европы, поскольку участие РФ в его деятельности ограничено не по нашей воле.

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко предупредил европолитиков о том, что наша страна готова покинуть ряды Совета Европы, если выбранный в отношении РФ курс не будет пересмотрен. По мнению дипломата, это станет "сокрушительным ударом" для европейского органа и приведет к его окончательной деградации.

После того как делегация РФ в ПАСЕ была ущемлена в правах, Москва летом 2017 г. отказалась платить взносы в Совет Европы. В апреле прошлого года генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд предупредил, что, если страна не платит взносы в течение двух лет, уставной орган может рассмотреть вопрос об ее исключении. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.